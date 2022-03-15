Симеоне высказался о матче с "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ
Фото: инстаграм Диего Симеоне\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
"Мы знаем о потенциале "Манчестер Юнайтед", понимаем, что они могут доставить нам проблемы. Впрочем, мы уверены в себе. Мы постараемся использовать свои шансы в контратаках. "МЮ" также классно контратакует, это одна из их сильных сторон", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" состоится завтра, 15 марта, и начнется в 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.
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