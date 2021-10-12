Симеоне высказался о несостоявшемся переходе Месси в "Атлетико"

1 Теги атлетико мадриддиего симеонелионель месси

Симеоне высказался о несостоявшемся переходе Месси в "Атлетико"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вспомнил о попытках договориться о подписании аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Я раскрою вам подробности того, как все происходило.

Из уважения я не стал сам звонить Месси, но я попросил это сделать Луиса Суареса. Я хотел, чтобы он узнал у Лео о том, есть ли минимальная вероятность его перехода в "Атлетико".

Но вскоре ПСЖ уже официально объявил о трансфере.

Если спросить меня, где должен играть Месси, то я отвечу, что в команде, которая хочет побеждать. В команде, которая знает, что нужно делать, чтобы победить", – сказал Симеоне в интервью для Висенте дель Боске.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Молодец, классно троллит Пврижский мешок ))))))))))))))

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