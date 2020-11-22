Симеоне высказался о победе "Атлетико" в матче с "Барселоной"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о победе в матче 10-го тура Примеры с "Барселоной" (1:0).

"В футболе нужно идти от игры к игре. В последних матчах мы были близки к победе.

Очень доволен командой и тем, как она играет в защите и атаке. Было много хороших моментов. Забитый гол Льоренте помог спокойно играть и искать возможность забить второй мяч. "Барселона" всегда может выиграть.

Я уже давно говорю, что у нас очень хорошая группа игроков, и это дает нам шанс осуществить то, чего от нас ждут. Когда есть связь между идеей и исполнением, рождается самое прекрасное - возможность отдать все силы для команды", - цитирует Симеоне AS.

Отметим, Симеоне впервые обыграл "Барселону" в чемпионате Испании.

Благодаря победе "Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. "Барселона" с 11 очками осталась на 11-й позиции.

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