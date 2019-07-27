Симеоне высказался о победе над "Реалом"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне порассуждал о сокрушительной победе своей команды над "Реалом" в матче Международного Кубка Чемпионов.
Напомним, что "матрасники" разгромили принципиального соперника со счётом 7:3.
"Сейчас не нужно делать поспешных выводов. Я не рассматриваю итог прошедшего матча как реальное соотношение сил. Да, мы хорошо подготовились к игре и нашли слабые места у соперника. Я доволен энтузиазмом своих подопечных, а также реализацией моментов. Но всегда есть что улучшить. Помимо трёх забитых голов "Реал" настойчиво атаковал. Так что есть над чем работать", - приводит слова Симеоне Goal.com.
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|Команда
|М
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|38
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|Атлетико Мадрид
|38
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|Валенсия
|38
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|Хетафе
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|6
|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
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|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
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|Леванте
|38
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|Реал Вальядолид
|38
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|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32