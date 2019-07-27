Симеоне высказался о победе над "Реалом"

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Симеоне высказался о победе над "Реалом"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне порассуждал о сокрушительной победе своей команды над "Реалом" в матче Международного Кубка Чемпионов.

Напомним, что "матрасники" разгромили принципиального соперника со счётом 7:3.

"Сейчас не нужно делать поспешных выводов. Я не рассматриваю итог прошедшего матча как реальное соотношение сил. Да, мы хорошо подготовились к игре и нашли слабые места у соперника. Я доволен энтузиазмом своих подопечных, а также реализацией моментов. Но всегда есть что улучшить. Помимо трёх забитых голов "Реал" настойчиво атаковал. Так что есть над чем работать", - приводит слова Симеоне Goal.com.

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"Реал" – "Атлетико" - 3:7 (видеообзор матча)

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