Симеоне высказался о поражении "Атлетико" в матче с "Реал Сосьедадом"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о проигрышном матче 4-го тура Примеры с "Реал Сосьедадом" (0:2).

"Это наш первый проигрыш в этом сезоне. Мы стали лучше, выросли. У нас много молодых футболистов, которые должны вырасти в больших игроков. Такие поражения - часть роста.

Меня много беспокоит. То как мы играем в атаке и защите. Нужно развиваться. Мы знаем, что имеем, знаем, кто мы и куда мы должны двигаться", - сказал Симеоне.

"Атлетико" с 9 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги несмотря на поражение. Однако обойти подопечный Симеоне может "Севилья", которая сегодня играет в гостях с "Алавесом".

Отметим, что этим летом "матрасников" покинул лидер команды Антуан Гризманн. Француз перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро.

А еще: "Барселона" - "Валенсия" - 5:2, "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзоры матчей Примеры)| http://soccernews.ru