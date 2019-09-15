Симеоне высказался о поражении "Атлетико" в матче с "Реал Сосьедадом"
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о проигрышном матче 4-го тура Примеры с "Реал Сосьедадом" (0:2).
"Это наш первый проигрыш в этом сезоне. Мы стали лучше, выросли. У нас много молодых футболистов, которые должны вырасти в больших игроков. Такие поражения - часть роста.
Меня много беспокоит. То как мы играем в атаке и защите. Нужно развиваться. Мы знаем, что имеем, знаем, кто мы и куда мы должны двигаться", - сказал Симеоне.
"Атлетико" с 9 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги несмотря на поражение. Однако обойти подопечный Симеоне может "Севилья", которая сегодня играет в гостях с "Алавесом".
Отметим, что этим летом "матрасников" покинул лидер команды Антуан Гризманн. Француз перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро.
А еще: "Барселона" - "Валенсия" - 5:2, "Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 2:0 (видеообзоры матчей Примеры)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0