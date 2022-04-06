Симеоне высказался о поражении от "Манчестер Сити"

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Симеоне высказался о поражении от "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Симеоне\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Очень сложный матч против выдающейся команды, которая играет очень хорошо и добивается успехов благодаря великолепным индивидуальностям, которые формируют отличную команду.

Мы хотели закрыть игру и контратаковать. В первом тайме мы не могли выбраться, хотя "Сити" не бил в створ. Во втором тайме они нашли гол.

Всегда нужно придумывать что-то получше. Это длинное противостояние, разбитое на две части. "Сити" без разницы, они играют одинаково. Возможно, это лучшая команда в мире.

Но мы будем смиренно бороться, насколько сможем", – сказал аргентинский специалист.

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