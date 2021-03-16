Симеоне высказался о предстоящем матче с "Челси"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси". Напомним, первый матч завершился победой "аристократов" 1:0.

"Нас ждет сильный соперник. После того, как Томас Тухель стал главным тренером "Челси", они не проигрывают и показывают отличную игру. Завтра нам необходимо побеждать, будем стараться добиться нужного результата, мы верим в свои силы", — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" - "Атлетико" состоится 17 марта в Лондоне. Начало игры в 23.00 по московскому времени.