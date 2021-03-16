Симеоне высказался о предстоящем матче с "Челси"

Теги диего симеонеатлетико мадридчелси

Симеоне высказался о предстоящем матче с "Челси"Наставник "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси". Напомним, первый матч завершился победой "аристократов" 1:0.

"Нас ждет сильный соперник. После того, как Томас Тухель стал главным тренером "Челси", они не проигрывают и показывают отличную игру. Завтра нам необходимо побеждать, будем стараться добиться нужного результата, мы верим в свои силы", — цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" - "Атлетико" состоится 17 марта в Лондоне. Начало игры в 23.00 по московскому времени.

Читать также: Дибала интересен клубам АПЛ | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Наставник сборной Португалии назвал главную мечту Роналду

Наставник сборной Португалии назвал главную мечту Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов