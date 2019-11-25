Симеоне высказался о противостоянии с Роналду и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов

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Симеоне высказался о противостоянии с Роналду и "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с туринским "Ювентусом".

"Мы полностью сосредоточены на матче с "Ювентусом". Мы встретимся с очень сильным клубом, тренер которого предпочитает оборонительный стиль футбола. Пока рано говорить об их истинной силе. Думаю, надо подождать до апреля-мая. 

Я считаю, что "Атлетико" находится в хорошей форме и может дать бой "Ювентусу".

Что касается Роналду, то он является чемпионом, номером один. Он невероятный футболист. Но "Атлетико" сыграет не против Криштиану, а против "Ювентуса", - приводит слова Симеоне AS.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 26 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.

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