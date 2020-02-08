Симеоне высказался о результатах "Атлетико" в нынешнем сезоне

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о результатах мадридского клуба в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Goal.

"У нас все игры как финал. Впереди нас ждут встречи с отличными командами.

Мы ждем полный стадион болельщиков, которые понимают нас, а команда понимает свое положение в чемпионате. Это главное.

Я уважаю каждую команду и не высказываюсь по поводу того, что меня не касается. Думаю лишь о своей команде", - сказал Симеоне.

Сегодня, 8 февраля, "Атлетико" встретится с "Гранадой" в матче 23-го тура Ла Лиги.

Напомним, подопечные Симеоне не могут одержать победу на протяжении 5 матчей.

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