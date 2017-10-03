Симеоне высказался о шансах ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о шансах французского ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов.

" Теперь мы должны увидеть, сможет ли ПСЖ работать, как единая команда. Но что я могу сказать, так это то, что Унаи Эмери - трудолюбивый тренер ", - приводит слова наставника "матрасников" FootMercato.

Напомним, Симеоне назвал себя идеальным тренером для "Атлетико". | soccernews.ru