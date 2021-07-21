Симеоне высказался о ситуации с Саулем
Фото: инстаграм Сауля Ньигеса
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил, что хавбек Сауль Ньигес недоволен своим положением в клубе.
"В прошлом сезоне Сауль разговаривал с клубом, с нами о своих желаниях. Он хотел играть на позиции, где он чувствует себя более важным. Я считаю, что Сауль стал Саулем, играя на любой позиции, однако он сам или его окружение видят в этом что-то негативное.
Сауль очень важен для "Атлетико", так как он может играть в качестве крайнего защитника, правого хавбека. Он дает нам много возможностей. Он футболист, который играет так, как необходимо тренеру.
Однако мы не можем оставить в стороне то, о чем ходят слухи. Если ему придется уйти, то я крепко обниму его, пожелаю ему всего наилучшего и продолжу дружить с ним всегда. Уйди он в "Барселону", либо куда-нибудь еще", - приводит слова Симеоне Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14