Симеоне высказался о ситуации с Саулем

Фото: инстаграм Сауля Ньигеса

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил, что хавбек Сауль Ньигес недоволен своим положением в клубе.

"В прошлом сезоне Сауль разговаривал с клубом, с нами о своих желаниях. Он хотел играть на позиции, где он чувствует себя более важным. Я считаю, что Сауль стал Саулем, играя на любой позиции, однако он сам или его окружение видят в этом что-то негативное.

Сауль очень важен для "Атлетико", так как он может играть в качестве крайнего защитника, правого хавбека. Он дает нам много возможностей. Он футболист, который играет так, как необходимо тренеру.

Однако мы не можем оставить в стороне то, о чем ходят слухи. Если ему придется уйти, то я крепко обниму его, пожелаю ему всего наилучшего и продолжу дружить с ним всегда. Уйди он в "Барселону", либо куда-нибудь еще", - приводит слова Симеоне Goal.com.

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