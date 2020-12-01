Симеоне высказался о состоянии Суареса

Главные тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал информацию о положительном тесте на коронавирус у форварда Луиса Суареса.

"Этот вирус очень странный. Завтра он может показать отрицательный результат и Суарес сможет играть. Он занимается, хочет помочь команде и участвовать в матче. Нужно подождать.

Вчера я говорил с ним, он сказал, что чувствует себя хорошо и хочет быть в команде. Если не сыграет завтра, то в субботу сыграет, нет проблем", - цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Матч "Атлетико" - "Бавария" состоится завтра, 1 декабря. Начало игры - в 23.00 (мск).

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