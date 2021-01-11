Симеоне высказался о возможном переходе М. Дембеле в "Атлетико"

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Симеоне высказался о возможном переходе М. Дембеле в "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о возможном переходе в стан "матрасников" нападающего "Лиона" Муссы Дембеле.

"Мы еще не заключили сделку, но продолжаем переговоры. Они находятся на продвинутой стадии", - приводит слова Симеоне итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" арендует форварда в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа за 35 миллионов евро.

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