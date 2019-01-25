Симеоне высказался о возможном трансфере Мораты
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал возможный переход форварда "Челси" Альваро Мораты.
"Мората все еще остается игроком "Челси". Если сделка состоится, тогда я дам подробные комментарии. Я продолжаю рассчитывать на Калинича. Он профессионал и очень помогает клубу" - приводит слова Симеоне AS.
Ранее сообщалось, что "матрасники" уже согласовали трансфер Мораты, который может потерять стабильную игровую практику из-за прихода Гонсало Игуаина.
В нынешнем сезоне на счету Мораты 9 забитых мячей в 24 играх.
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