Симеоне высказался о возможном трансфере Мораты

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал возможный переход форварда "Челси" Альваро Мораты.

"Мората все еще остается игроком "Челси". Если сделка состоится, тогда я дам подробные комментарии. Я продолжаю рассчитывать на Калинича. Он профессионал и очень помогает клубу" - приводит слова Симеоне AS.

Ранее сообщалось, что "матрасники" уже согласовали трансфер Мораты, который может потерять стабильную игровую практику из-за прихода Гонсало Игуаина.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 9 забитых мячей в 24 играх.

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