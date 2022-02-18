Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико"

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Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико"

Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне на пресс-конференции перед игрой против "Осасуны" в рамках 25-го тура Ла Лиги высказался по поводу возможного ухода из стана "матрасников".

Ранее сообщалось, что аргентинец не доволен тем, что ему якобы не оказывают поддержку в руководстве клуба.

"Я нахожусь в отличном месте, нет желания что-то менять. Я смотрю в будущее и пытаюсь исправить ситуацию. У меня есть мотивация для этого", - сказал аргентинский специалист.

Игра между "Осасуной" и "Атлетико" состоится завтра, 19 февраля. Начало встречи запланировано на 18:15 (мск).

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