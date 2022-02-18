Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико"
Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне на пресс-конференции перед игрой против "Осасуны" в рамках 25-го тура Ла Лиги высказался по поводу возможного ухода из стана "матрасников".
Ранее сообщалось, что аргентинец не доволен тем, что ему якобы не оказывают поддержку в руководстве клуба.
"Я нахожусь в отличном месте, нет желания что-то менять. Я смотрю в будущее и пытаюсь исправить ситуацию. У меня есть мотивация для этого", - сказал аргентинский специалист.
Игра между "Осасуной" и "Атлетико" состоится завтра, 19 февраля. Начало встречи запланировано на 18:15 (мск).
Также не пропустите: ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Атлетико" заинтересован в защитнике "Наполи"
-
Симеоне высказался о возможном уходе из "Атлетико"
-
Клопп в восторге от нынешнего состава "Ливерпуля"
-
Тухель рассказал об адаптации Лукаку в "Челси"
-
Фред поделился мнением о Рангнике
-
Гвардиола сделал комплимент Антонио Конте
-
ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля
-
Президент Ла Лиги рассказал о влиянии ухода Месси и Роналду на чемпионат Испании
-
"Тоттенхэм" не хочет, чтобы Конте контактировал с прессой из Италии
-
1
Почеттино в восторге от Месси
-
"Барселона" готова предложить 20 миллионов Холанду
-
Ла Лига зафиксировала случаи оскорбления семьи Пике в каталонском дерби
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Назван лучший гол недели в Лиге Европы
-
Названы примерные сроки возвращения в строй Ансу Фати
-
Геннадий Орлов ярко подвёл итоги матча "Зенит" - "Бетис"
-
"Лестер" заключил новый контракт с португальским защитником
-
"Спартак" заявил на сезон ещё одного новичка
-
Тухель не верит, что "Челси" выиграет АПЛ в этом сезоне
-
Уткин отреагировал на вероятные изменения в лимите на легионеров в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14