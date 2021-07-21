Симеоне высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"

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Симеоне высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выразил мнение, что аргентинский нападающий Лионель Месси должен остаться в "Барселоне".

"Чемпионат Испании не должен терять лучших. Ранее мы уже лишились Роналду. Надеюсь, что Месси останется и мы сможем наслаждаться его игрой Месси. Но для этого "Барселона" необходимо приложить максимум усилий", - приводит слова Симеоне AS.

Напомним, что в настоящее время 34-летний Месси является свободным агентом. "Барселона" пока не может подписать с форвардом новый контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

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