Симеоне высказался о возможном возвращении Гризманна в "Атлетико"

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о французском нападающем "Барселоны" Антуане Гризманне, который может вернуться в мадридский клуб.

"Я надеюсь, что Гризманн добьется больших успехов с "Барселоной", — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может обменять француза на полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса. Впрочем, переговоры между клубами проходят тяжело.

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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