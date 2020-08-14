Симеоне высказался о вылете "Атлетико" из Лиги Чемпионов

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпцига".

Напомним, что "быки" победили со счётом 2:1 и впервые в истории сыграют в 1/2 финала самого престижного еврокубкового турнира.

"У нас не получилось сыграть так, как мы хотели. Команда отдала всё, что у нас было, но потерпела неудачу. Нужно поднять голову и готовиться к следующему сезону", - цитирует Симеоне AS.

В полуфинале ЛЧ "РБ Лейпциг" встретится с ПСЖ.

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