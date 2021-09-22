Симеоне высказался об игре Гризманна после возвращения в "Атлетико"

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре французского нападающего Антуана Гризманна, который летом перешел в мадридский клуб из "Барселоны".

"С Антуаном все нормально. Он очень рад вернуться в "Атлетико". В данный момент он еще адаптируется к игре нынешнего "Атлетико", так как многое изменилось с момента его ухода. Я уверен, что у него все получится. Проблема с адаптацией есть не только у Гризманна, но и у де Пауля", - приводит слова Симеоне Sports Max.

В нынешнем сезоне 30-летний Гризманн провел за "Атлетико" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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