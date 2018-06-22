Симеоне высказался об игре Месси на ЧМ-2018

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал игру Лионеля Месси на ЧМ-2018.

"Месси хорош, но только потому что его окружают невероятные партнeры в "Барселоне" - приводит слова Симеоне Goal.com.

Напомним, что за две игры сборная Аргентины заработала всего одно очко, а Месси не отметился результативными действиями.

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