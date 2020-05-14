Симеоне высказался об игровой совместимости Месси и Марадоны

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Симеоне высказался об игровой совместимости Месси и Марадоны

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выразил уверенность, что его соотечественники Лионель Месси и Диего Марадона могли бы играть в одной команде.

"Один из них - машина для набора очков. Я постоянно страдал из-за него в последние годы. Второй - олицетворение аргентинского футбола. Похоже, Месси вышел из скорлупы совсем недавно, у Диего никогда не было с этим проблем. Думаю, они могли бы играть вместе", - цитирует Симеоне RTBF.

32-летний Месси всю профессиональную карьеру провёл в "Барселоне". За сборную Аргентины сыграл 138 матчей и забил 70 голов.

59-летний Марадона в своё время играл за "Бока Хуниорс", "Барсу", "Наполи", "Севилью" и другие клубы. В составе "альбиселесте" отличился 34 раза в 91 игре.

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Комментарии

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lesnovsky

Поэтому Марадона и наркоман, что рано вышел из скорлупы....

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