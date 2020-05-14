Симеоне высказался об игровой совместимости Месси и Марадоны
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выразил уверенность, что его соотечественники Лионель Месси и Диего Марадона могли бы играть в одной команде.
"Один из них - машина для набора очков. Я постоянно страдал из-за него в последние годы. Второй - олицетворение аргентинского футбола. Похоже, Месси вышел из скорлупы совсем недавно, у Диего никогда не было с этим проблем. Думаю, они могли бы играть вместе", - цитирует Симеоне RTBF.
32-летний Месси всю профессиональную карьеру провёл в "Барселоне". За сборную Аргентины сыграл 138 матчей и забил 70 голов.
59-летний Марадона в своё время играл за "Бока Хуниорс", "Барсу", "Наполи", "Севилью" и другие клубы. В составе "альбиселесте" отличился 34 раза в 91 игре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14