Симеоне выступил с обращением к фанатам в связи с пандемией коронавируса

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Симеоне выступил с обращением к фанатам в связи с пандемией коронавируса
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне обратился к болельщикам в связи пандемией китайского коронавируса COVID-19.

"Я нахожусь дома и призываю вас придерживаться рекомендациям специалистов. Вам нужно позаботиться о себе и окружающих. Давайте оставаться дома", - сказал Симеоне в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Напомним, что в данный момент в Испании зафиксировано более пяти тысяч заражения коронавирусом. Число умерших превысило 130 человек. Во всем мире заразились более 140 тысяч.

Из-за пандемии руководство испанского футбола приняло решение остановить национальный чемпионат.

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