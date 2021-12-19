Симеоне взял на себя вину за поражение от "Севильи"

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Симеоне взял на себя вину за поражение от "Севильи"Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче 18-го тура Ла Лиги против "Севильи" со счетом 1:2.

"Мы хорошо начали матч, а потом Ракитич забил. В первом тайме у нас вообще не было моментов, второй начался лучше, и "Севилья" перешла на контратаки.

Думаю, кое-что нам удалось, но в других вопросах нужно прибавлять. У нас было ощущение, что мы близки к голу, но придется смириться с тем, что мы в конце пропустили сами.

Ситуация тяжелая, результаты не очень хорошие. Но я придерживаюсь того же мнения, что и прежде. Надо работать, ждать возвращения выбывших игроков, обрести уверенность – она вернется, когда все заработает как надо. Надо сохранять спокойствие.

Мы на вершине 10 лет. Когда я пришел в команду, все были привычны к тому, что она отстает от лидера на 10 очков. К сожалению, сейчас мы снова в таком положении. Надо найти в себе силы для того, чтобы позволить ситуации наладиться естественным образом.

Ответственность лежит на мне, и мы собираемся все исправить", – сказал аргентинский специалист.

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