Симеоне взял в Лион на финал Лиги Европы 20 игроков
На финальный матч Лиги Европы против "Марселя" главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне взял в Лион 20 игроков своей команды.
Вратари: Облак, Вернер, Дос Сантос.
Защитники: Годин, Филипе Луис, Врсалько, Савич, Лукас, Хуанфран, Хименес.
Полузащитники: Томас, Коке, Сауль, Габи, Витоло.
Нападающие: Гризманн, Торрес, Гамейро, Корреа, Коста.
Напомним, финал Лиги Европы состоится уже в эту среду.
Не пропустите: Гамейро высказался о возможном уходе Гризманна из "Атлетико". | soccernews.ru
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