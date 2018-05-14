Симеоне взял в Лион на финал Лиги Европы 20 игроков

На финальный матч Лиги Европы против "Марселя" главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне взял в Лион 20 игроков своей команды.

Вратари: Облак, Вернер, Дос Сантос.

Защитники: Годин, Филипе Луис, Врсалько, Савич, Лукас, Хуанфран, Хименес.

Полузащитники: Томас, Коке, Сауль, Габи, Витоло.

Нападающие: Гризманн, Торрес, Гамейро, Корреа, Коста.

Напомним, финал Лиги Европы состоится уже в эту среду.

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