Симеоне взял в Лион на финал Лиги Европы 20 игроков

Теги атлетико мадриддиего симеонемарсель

Симеоне взял в Лион на финал Лиги Европы 20 игроковНа финальный матч Лиги Европы против "Марселя" главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне взял в Лион 20 игроков своей команды.

Вратари: Облак, Вернер, Дос Сантос.

Защитники: Годин, Филипе Луис, Врсалько, Савич, Лукас, Хуанфран, Хименес.

Полузащитники: Томас, Коке, Сауль, Габи, Витоло.

Нападающие: Гризманн, Торрес, Гамейро, Корреа, Коста.

Напомним, финал Лиги Европы состоится уже в эту среду.

Не пропустите: Гамейро высказался о возможном уходе Гризманна из "Атлетико". | soccernews.ru

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