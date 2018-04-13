Симеоне: "Я чрезвычайно горжусь тем, что "Атлетико" вновь среди лучших в Европе"
Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Европы.
"Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш - очень сильный специалист. Мы убедились в этом ещё по матчу в Мадриде. Я предполагал, что матч будет трудным для нас. В первом тайме наш противник играл здорово, а мы действовали крайне неаккуратно. Рад, что смогли выбить трудного соперника.
Мы могли забить два мяча, но в итоге пришлось терпеть, чтобы претендовать на ещё один полуфинал в еврокубках.
Я чрезвычайно горжусь тем, что мы вновь среди лучших в Европе. В прошлом сезоне мы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, в этом– в 1/2 финала Лиги Европы", - сказал он.
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