Симеоне: "Я - идеальный тренер для "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что заставляет его продолжать работу с "матрасниками".

"Когда я покину "Атлетико"? Когда почувствую, что мы не работаем так, как этого хочу я. Клуб должен работать, как единое целое . Я остался здесь, потому что знаю, что есть что-то, что заставляет меня оставаться. Я чувствую, что сейчас я - идеальный тренер для "Атлетико ", - цитирует 47-летнего специалиста FootMercato.

Напомним, Симеоне достиг отметки в 500 матчей за "Атлетико". | soccernews.ru