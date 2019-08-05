Симеоне: "Я люблю игроков-бунтарей"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, какие футболисты ему нравятся. Об этом сообщает La Nación.

"Я люблю игроков-бунтарей. С ними сложно, но я люблю вызов. Передо мной возникает задача изменить психологию футболистов. На поле игроки ведут себя также, как и в жизни", - сказал тренер.

Ранее Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля.

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