Симеоне: "Я люблю игроков-бунтарей"

Теги атлетико мадриддиего симеоне

Симеоне: "Я люблю игроков-бунтарей"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, какие футболисты ему нравятся. Об этом сообщает La Nación.

"Я люблю игроков-бунтарей. С ними сложно, но я люблю вызов. Передо мной возникает задача изменить психологию футболистов. На поле игроки ведут себя также, как и в жизни", - сказал тренер.

Ранее Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля.

А еще: Симеоне рассказал о переходе Гризманна в "Барселону"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Родри не готов, Салах в ударе, а Гвардиола задал темп: разбираем главные итоги английского Суперкубка

Родри не готов, Салах в ударе, а Гвардиола задал темп: разбираем главные итоги английского Суперкубка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов