Симеоне: "Я надеюсь, что Коста останется в команде"

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Симеоне: "Я надеюсь, что Коста останется в команде"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что хочет видеть в следующем сезоне в составе своей команды Диего Косту. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Я надеюсь, что Коста останется в команде. Каждый раз он доказывает, что является важным игроком клуба. Его возвращение помогло нашей команде победить в Лиге чемпионов. Его присутствие ведет команду вперед, а это дорого стоит", - сказал Симеоне.

Коста перешел в "Атлетико" в сентябре 2017 года.

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