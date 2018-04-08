Симеоне: "Я - несчастлив, потому что хотели выиграть"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью свей команды в мадридском дерби с "Реалом".

"Я - несчастлив, потому что мы хотели победить. Соперник начал игру лучше, нам было сложно противостоять ему. Но мы также доставили неприятности ему. Мы смогли быстро ответить на пропущенный гол. Мы могли бы выиграть эту игру, но могли и проиграть", - цитирует наставника "матрасников" Marca.

Напомним, матч между "Реалом" и "Атлетико" завершился со счетом 1:1. | soccernews.ru