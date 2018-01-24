Симеоне: "Я полностью несу ответственость за вылет из Лиги чемпионов и Кубка Испании"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с журналистами после игры против "Севильи" (1:3) в ответном четвертьфинале Кубка Испании.

Команда аргентинца по сумме двух встреч уступила со счетом 2:5.

"Соперник использовал свои шансы и в первом матче, и сегодня. У нас были возможности, но вратарь "Севильи" сыграл просто здорово.Я несу ответственность за все, что происходит внутри команды.

У нас есть еще 4 месяца до конца сезона, чтобы исправить ситуацию. Я спокоен, я уверен в своих игроках. Я полностью несу ответственость за вылет из Лиги чемпионов и Кубка Испании", - отметил он. | http://soccernews.ru