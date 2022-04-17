Симеоне ярко высказался о победе "Атлетико" над "Эспаньолом"

Фото: твиттер Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о победе своей команды в матче 32-го тура чемпионата Испании против барселонского "Эспаньола" (2:1).

"Второй гол Карраско стал очень важным. Нам было нелегко играть, так как мы потратили много сил в матчах с "Манчестер Сити" и "Мальоркой". Победить нам помогли замены, эта победа командная. Вышедшие на замену футболисты внесли свой вклад", - приводит слова Симеоне Marca.

Стоит отметить, что "Атлетико" половину второго тайма играл вдесятером Жоффре Кондогбья.

"Атлетико", набрав 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч "матрасники" проведут 20 апреля на своем поле с "Гранадой".

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