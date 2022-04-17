Симеоне ярко высказался о победе "Атлетико" над "Эспаньолом"
Фото: твиттер Диего Симеоне/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о победе своей команды в матче 32-го тура чемпионата Испании против барселонского "Эспаньола" (2:1).
"Второй гол Карраско стал очень важным. Нам было нелегко играть, так как мы потратили много сил в матчах с "Манчестер Сити" и "Мальоркой". Победить нам помогли замены, эта победа командная. Вышедшие на замену футболисты внесли свой вклад", - приводит слова Симеоне Marca.
Стоит отметить, что "Атлетико" половину второго тайма играл вдесятером Жоффре Кондогбья.
"Атлетико", набрав 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч "матрасники" проведут 20 апреля на своем поле с "Гранадой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14