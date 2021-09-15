Симеоне ярко высказался о возвращении Гризманна в "Атлетико"

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Симеоне ярко высказался о возвращении Гризманна в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о возвращении в мадридский клуб французского нападающего Антуана Гризманна

"Хотим, чтобы Гризманн играл так же, как и до ухода. Он всегда был важным игроком для "Атлетико". Антуану нужно будет усердно работать наравне с другими футболистами, чтобы играть весь матч", - цитирует Симеоне газета AS.

"Атлетико" арендовал 30-летнего Гризманна у "Барселоны" до лета 2022 года за 10 миллионов евро. При выполнении определенных условий мадридский клуб будет обязан выкупить форварда через год за 40 миллионов.

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