Симеоне ярко высказался об уровне АПЛ
Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об уровне чемпионата Англии.
"Английские команды с каждым сезоном играют все быстрее. В Премьер-лиге идет рост уровня футбола. Раньше там упор делался на динамику, но теперь клубы много времени удаляют тактике и отбору мяча. При этом они играют на высокой скорости без остановок", — приводит слова Симеоне El Pais.
Напомним, что английские клубы выиграли Лигу чемпионов в двух сезонах из трех последних.
Не пропустите: Симеоне поделился мнением о "Барселоне" без Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Варана
-
Тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Италии
-
Гризманн провел юбилейный матч за сборную Франции
-
Симеоне ярко высказался об уровне АПЛ
-
Жена хавбека "Спартака" Умярова рассказала, заключали ли они с мужем брачный контракт
-
Неймар рассказал о самой страшной травме в своей карьере
-
Карпин оценил шансы России в матче со Словенией
-
Модрич высказался о попадании в число претендентов на "Золотой мяч"
-
Бэйл рассказал, кто в "Реале" лучше всех играет в гольф
-
Смородская высказалась о назначении Гисдоля в "Локомотив"
-
"Манчестер Юнайтед" предложил Магуйару огромную зарплату
-
Манчини установил рекорд сборной Италии
-
Карпин назвал причину неудачной игры России в матче со Словакией
-
Губерниев ярко высказался о предстоящем матче России со Словенией
-
Де Брюйне назвал причину неудачи сборной Бельгии в финале четырех Лиги наций
-
Тренер сборной Словении ярко высказался об отсутствии Дзюбы перед матчем отбора ЧМ-2022
-
Андронов громко отреагировал на назначение Гисдоля главным тренером "Локомотива"
-
"Химки" упустили победу над тульским "Арсеналом"
-
"Ньюкасл" определил две трансферные цели на январь
-
"Барселона" намерена избавиться от двух защитников
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18