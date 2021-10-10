Симеоне ярко высказался об уровне АПЛ

Фото: инстаграм Диего Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об уровне чемпионата Англии.

"Английские команды с каждым сезоном играют все быстрее. В Премьер-лиге идет рост уровня футбола. Раньше там упор делался на динамику, но теперь клубы много времени удаляют тактике и отбору мяча. При этом они играют на высокой скорости без остановок", — приводит слова Симеоне El Pais.

Напомним, что английские клубы выиграли Лигу чемпионов в двух сезонах из трех последних.

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