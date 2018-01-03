Симеоне заблокировал уход Врсалько

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Симеоне заблокировал уход Врсалько

"Наполи" не оставляет попыток купить защитника "Атлетико" Симе Врсалько, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы сделали предложение по трансферу 25-летнего хорвата, однако сделку заблокировал главный тренер "матрасников" Диего Симеоне, который рассчитывает на фулбека во второй части сезона.

В этом сезоне Врсалько сыграл за "Атлетико" 9 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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