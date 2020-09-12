Симеоне заболел коронавирусом

Теги атлетико мадриддиего симеонекоронавирус

Симеоне заболел коронавирусом

Еще один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в "Атлетико".

Как сообщает пресс-служба клуба, на этот раз заболевание было обнаружено у наставника команды Диего Симеоне.

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, тренер находится на самоизоляции.

Напомним, что сегодня стартовал новый сезон Примеры. В первом туре "Атлетико" должен был принять "Севилью", однако игру перенесли на январь 2021 года.

Читайте также: Диего Коста и еще один игрок "Атлетико" заразились коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов