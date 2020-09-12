Симеоне заболел коронавирусом

Еще один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в "Атлетико".

Как сообщает пресс-служба клуба, на этот раз заболевание было обнаружено у наставника команды Диего Симеоне.

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, тренер находится на самоизоляции.

Напомним, что сегодня стартовал новый сезон Примеры. В первом туре "Атлетико" должен был принять "Севилью", однако игру перенесли на январь 2021 года.

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