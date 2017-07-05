Симеоне заинтересовался трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересовался полузащитником "Монако" Фабиньо, который является трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

Как информирует испанская пресса, 23-летний хавбек оборонительного плана рассматривается наставником "матрасников" в качестве одного из вариантов усиления защитной линии своей команды. Однако из-за трансферного бана, наложенного ФИФА на "Атлетико", осуществить переход Фабиньо мадридский клуб сможет не ранее следующего года.

Напомним, в "Атлетико" прокомментировали переход Тео Эрнандеса в "Реал". | soccernews.ru