Симеоне заинтересовался трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

Теги атлетико мадриддиего симеонеманчестер юнайтедмонакофабиньо

Симеоне заинтересовался трансферной целью "Манчестер Юнайтед"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересовался полузащитником "Монако" Фабиньо, который является трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

Как информирует испанская пресса, 23-летний хавбек оборонительного плана рассматривается наставником "матрасников" в качестве одного из вариантов усиления защитной линии своей команды. Однако из-за трансферного бана, наложенного ФИФА на "Атлетико", осуществить переход Фабиньо мадридский клуб сможет не ранее следующего года.

Напомним, в "Атлетико" прокомментировали переход Тео Эрнандеса в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов