Симеоне заинтересован в обмене игроками с "Барселоной"

Теги атлетико мадриддиего симеонеантуан гризманнбарселонаяспер силлессен

Симеоне заинтересован в обмене игроками с "Барселоной"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в обмене игроками с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям 90min.com, наставник "матрасников" уже смирился с тем, что ближайшим летом ведущий форвард его команды Антуан Гризманн переберется в каталонскую "Барселону". Держа в уме этот трансфер, аргентинский специалист желает вынудить "сине-гранатовых" включить в сделку по французу их голкипера Яспера Силлессена.

Напомним, "Атлетико" готов заплатить 80 миллионов евро за форварда "Валенсии". | soccernews.ru

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