Симеоне заинтересован в подписании бывшего форварда "Реала"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в подписании форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Так, по сведениям испанской прессы, в 30-летнем нападающем "старой синьоры" наставник "матрасников" видит одного из кандидатов на замену ведущему бомбардиру своей команды Антуану Гризманну, который может покинуть "Ванда Метрополитано" ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 46 матчах за "Ювентус".

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