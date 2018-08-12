Симеоне заинтересован в подписании форварда "Интера"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в подписании форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как информирует Football Espana, "матрасники" претендовали на 20-летнего нападающего этим летом, когда тот еще выступал за аргентинский "Расинг", однако в итоге футболист принял предложение "нерадзурри". Теперь же вице-чемпион Испании возродил свой интерес к перспективному игроку, однако на "Ванда Метрополитано" понимают, что вряд ли его получится подписать этим летом.

Напомним, вчера "Атлетико" уступил "Интеру". Единственный гол в игре забил Мартинес. | soccernews.ru