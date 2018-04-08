Симеоне заинтересован в подписании ключевого хавбека ПСЖ

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Симеоне заинтересован в подписании ключевого хавбека ПСЖГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в подписании ключевого полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо.

Как информирует испанская пресса, в 23-летнем хавбеке парижан наставник "матрасников" видит идеального кандидата на замену своему капитану Габи, которому этим летом исполнится уже 35 лет. Средства на приобретение француза 47-летний специалист рассчитывает получить с продажи форварда своей команды Антуана Гризманна.

Напомним, Симеоне дал комментарий по матчу против "Реала". | soccernews.ru

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