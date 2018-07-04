Симеоне заинтересован в подписании ведущего хавбека "Баварии"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в подписании ведущего полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

По сведениям испанской прессы, 31-летний хавбек чемпионов Германии уже стал одной из главных трансферных целей "матрасников" на текущее лето.

В прошлом сезоне Видаль забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Баварию".

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