Симеоне заинтересован в подписании ведущего хавбека "Баварии"

Теги артуро видальбавария мюнхендиего симеонеатлетико мадрид

Симеоне заинтересован в подписании ведущего хавбека "Баварии"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в подписании ведущего полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

По сведениям испанской прессы, 31-летний хавбек чемпионов Германии уже стал одной из главных трансферных целей "матрасников" на текущее лето. 

В прошлом сезоне Видаль забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Баварию".

Напомним, Габи перебрался в Катар. | soccernews.ru

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