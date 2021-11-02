Симеоне заявил, что не вновь не станет жать руку Юргену Клоппу

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне вновь не станет жать руку главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

"Мне не нравится рукопожатия после матча, потому что у тренеров в этот момент разное эмоциональное состояние.

Я знаю, что в Великобритании так принято, но я не разделяю этого, мне не нравится фальшь.

Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал огромную работу в каждом клубе, в котором был", – сказал аргентинский специалист.

Напомним, что после прошлой встречи команд в Лиге чемпионов (2:3) Сименое отказался от предложенного рукопожатия с немецким тренером. Так аргентинец поступает после каждого матча.

Игра между "Ливерпулем" и "Атлетико" состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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