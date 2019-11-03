Симеоне заявил, что отдал бы жизнь за Диего Косту

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал матч 12-го тура Примеры с "Севильей" (1:1), а также высказался о форварде Диего Косте. Об этом пишет Marca.

"Матч провели отличный. "Севилья" всегда хороший соперник. У них много отличный игроков, благодаря которым можно всегда вносить изменения. Старались добиться баланса, но своего добиться так и не удалось.



Когда кто-то работает усердно, как Диего Коста, я буду продолжать доверять такому человеку. Он сейчас в отличной форме. Я бы жизнь за него отдал", - сказал Симеоне.

В этом сезоне Коста участвовал в 10 матчах команды, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

А еще: "Севилья" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Примеры| http://soccernews.ru