Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля

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Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сказал, что у мадридского "Реала" нет собственного стиля, тогда как у "Барселоны" и его команды он присутствует. Об этом пишет  La Nacion.

"У "Аякса" есть определенная школа, у "Барселоны" и "Ювентуса" тоже она есть. Однако у "Реала" ее нет. Весь их стиль заключается в талантливых футболистах. 

Есть команды, стиль которых только зарождается, например "Манчестер Сити" Гвардиолы", - сказал Симеоне.

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