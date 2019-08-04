Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне сказал, что у мадридского "Реала" нет собственного стиля, тогда как у "Барселоны" и его команды он присутствует. Об этом пишет La Nacion.
"У "Аякса" есть определенная школа, у "Барселоны" и "Ювентуса" тоже она есть. Однако у "Реала" ее нет. Весь их стиль заключается в талантливых футболистах.
Есть команды, стиль которых только зарождается, например "Манчестер Сити" Гвардиолы", - сказал Симеоне.
Не пропустите: "Барселона" хочет арендовать Неймара на год| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом
-
Фавр проиграл в плане статистики, но победил в плане тактики, а Ковач снова не смог ничего придумать: обсуждаем матч за Суперкубок Германии
-
"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Фирпо
-
Мойсе Кин перешел в "Эвертон"
-
"Барселона" хочет арендовать Неймара на год
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии
-
"Интер" снова вернулся к кандидатуре Ребича
-
"Милан" готов продать трансферную цель "Зенита"
-
Сане травмировался в матче за Суперкубок Англии. Он близок к переходу в "Баварию"
-
"Арсенал" добыл выездную победу над "Тамбовом"
-
Магуайр прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"
-
Сотруднику ОМОНа повредили глаз в ходе драке с фанатами "Зенита"
-
"Нижний Новгород" задумался над увольнением Черышева
-
Матч чемпионата Нидерландов был прерван из-за выбежавшей на поле курицы
-
Мигель Кардозу: "Мое сердце принадлежит "Динамо"
-
"Вольфсбург" арендовал форварда "Манчестер Сити" Лукаса Нмечу
-
Салах, Ван Дейк и де Брюйне в старте на матч за Суперкубок Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
-
1
Симеоне заявил, что у "Реала" нет собственного стиля
-
Дзюба рассказал, что думает о "Краснодаре"
-
Мойсе Кин прокомментировал свой переход в "Эвертон"
-
Тренерские штабы "Тамбова" и "Арсенала" определились с составами на матч 4-го тура РПЛ
-
РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом
-
Фавр проиграл в плане статистики, но победил в плане тактики, а Ковач снова не смог ничего придумать: обсуждаем матч за Суперкубок Германии
-
Хамес Родригес может стать игроком "Марселя"
-
"Локомотив" готов расстаться с Эдером и Смоловым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32