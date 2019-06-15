Симеоне женился во второй раз

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Симеоне женился во второй раз

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне во второй раз женился. Избранницей стала Карла Перейра.

Девушка написала о свадьбе с 49-летним специалистом в своем инстаграме.

Торжество прошло вчера, 14 июня, в Буэнос-Айресе в кругу друзей и близких.

Симеоне и Перейра познакомились в 2014 году в Мадриде. Они воспитывают двух дочерей - Франческу и Валентину.

Стоит отметить, что это второй брак Симеоне.

А еще: "Атлетико" больше нас всех: Симеоневысказался об уходе Гризманна| http://soccernews.ru
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