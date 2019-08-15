Симоне Дзадза может вернуться в Испанию

Нападающий "Торино" Симоне Дзадза может продолжить карьеру в Испании. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, в бывшем нападающем "Валенсии" заинтересован "Эспаньол". Руководство клуба считает, что итальянец может стать хорошей заменой Борхе Иглесиаву, который вчера, 15 августа, стал игроком "Бетиса".

Соглашение 28-летнего форварда с итальянским клубом рассчитано до 2023 года. Его трансферная стоимость - 10 миллионов евро.

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