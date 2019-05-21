Симоне Индзаги дал ответ "Ювентусу"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги согласился возглавить туринский "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 43-летний специалист уже провёл встречу со спортивным директором "старой синьоры" Фабио Паратичи.

Индзаги должен сменить Массимилиано Аллегри, который покинет "Ювентус" по окончании текущего сезона.

Теперь "бьянконери" предстоит договориться с "Лацио" о досрочном расторжении контракта с наставником. Соглашение рассчитано до 2020 года.

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