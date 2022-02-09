Симоне Индзаги наказан за оскорбление арбитра в матче с "Миланом"

Фото: инстаграм Симоне Индзаги/Автор неизвестен

Контрольно-дисциплинарный комитет Серии А вынес решение по главному тренеру "Интера" Симоне Индзаги, который оскорбил главного арбитра по окончании матча 24-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:2), сообщает Football Italia.

По сведениям источника, тренер оштрафован на 15 тысяч евро и дисквалифицирован на один матч. Таким образом, Индзаги не сможет руководить командой в матче 25-го тура с "Наполи" (12 февраля).

"Интер", набрав в 23 матчах 53 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А.

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