Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Интером"

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Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Интером"

Наставник "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал предстоящую игру с "Интером".

"Нас ждет важный матч, но он не будет иметь решающего значения. Мы знаем, что нас ждет игра против сильной команды, и мы должны выложиться на 100%, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Футболисты готовы. "Интер" проиграл в своих последних трех матчах, но соперник просто переживает физиологический спад, такое случалось со всеми командами: с нами, с "Ювентусом", с "Наполи". У "Интера" классная команда, и я очень уважаю Спаллетти" - приводит слова Индзаги Football Italia.

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