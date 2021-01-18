Симоне Индзаги подпишет с "Лацио" новый контракт

Симоне Индзаги и "Лацио" практически договорились по условиям продления договора. По новому контракту 44-летний главный тренер будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год, сообщает в Твиттере инсайдер Николо Скира.

Кроме оклада, специалист может рассчитывать на бонусы. В случае, если "орлы" по итогам чемпионата попадут в Лигу Чемпионов, то Индзаги получит премию в размере 500 тысяч евро.

Текущий контракт итальянца с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Напомним, Индзаги вместе с "Лацио" выиграл Кубок и Суперкубок Италии.